Três pessoas envolvidas em roubos de barcos são presas durante operação da Segup, em Igarapé-Miri

Três pessoas envolvidas em roubos a embarcações foram presas neste sábado (19), no município de Igarapé-Miri, nordeste paraense, durante ações das polícias Civil e Militar na Operação "Euterpe", que visa coibir a prática criminosa na área fluvial da região do Baixo Tocantins. Em 10 dias de operação, 12 prisões foram efetuadas e duas intervenções concluídas. Uma certa quantidade de drogas também foi apreendida com os acusados, que não tiveram suas identidades divulgadas.

O mandado de prisão foi cumprido na residência de um dos alvos da operação, localizada no Rio Samaúma, em Igarapé-Miri. Na casa, foram encontrados mais dois foragidos da Justiça que estavam escondidos. Após cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência, os policiais acharam 11 papelotes de maconha. Todos foram conduzidos até a delegacia do município.

Durante a ação foram encontrados, ainda, uma rabeta e dois motores 6.5 HP que teriam sido roubados em um assalto ocorrido no rio Panacuera. A Polícia Civil estará à frente das investigações. Uma mulher foragida da Justiça também foi presa, na região do rio Tucanarei. Com ela, mais papelotes de maconha foram apreendidos.

Flagrante

Durante o deslocamento com os presos para o município de Igarapé-Miri, os agentes flagraram três indivíduos assaltando um barco que transportava palmito, no Rio Meruú. Houve troca de tiros e os assaltantes fugiram para área de mata. As guarnições fazem buscas pelo local.

Segundo a vítima, os criminosos estavam em posse de dois revólveres calibre 38 e uma faca, e haviam roubado uma quantidade de palmito e a quantia de 10 mil reais. Foram apreendidos a rabeta e o motor 15, utilizados pelos assaltantes, e um revólver calibre 38 com duas munições intactas.

Integração

A operação, que deve se estender até 25 de junho, mobiliza 35 agentes das polícias Civil e Militar, Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), Delegacia de Polícia Fluvial, Diretoria de Polícia do Interior (DPI) e Companhia de Polícia Independente Fluvial (Cipflu), além dos efetivos ordinários de cada município contemplado com a operação.

Denúncias

A população pode contribuir com a operação integrada repassando informações que auxiliem o trabalho policial. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, do Disque-Denúncia da Segup, ou para (91) 98115-9181, WhatsApp da IARA (Inteligência Artificial Rápida e Anônima), por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. A denúncia pode ser feita ainda pelo 190, acionando o Centro Integrado de Operações (CIOP) em casos que necessitem de urgência.