Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Três mulheres são presas por tentativa de homicídio em Muaná, na ilha do Marajó

As prisões ocorreram durante a Operação "Guardiã", realizada pela Polícia Civil, neste sábado (30)

O Liberal
fonte

Momento da prisão das suspeitas (Foto: Reprodução | Portal Notícia Marajó)

Três mulheres foram presas na manhã deste sábado (30), no município de Muaná, no Arquipélago do Marajó, acusadas de tentativa de homicídio triplamente qualificado. As prisões ocorreram durante a Operação "Guardiã", realizada pela Polícia Civil, e as suspeitas já tinham mandados de prisão preventiva expedidos.

De acordo com as primeiras informações, elas são acusadas de matar uma jovem de 23 anos. A vítima foi atacada pelo trio na saída de uma festa e agredida com golpes de garrafa e faca, sendo atingida nas costas e no pescoço. 

A motivação do crime, segundo informações preliminares, teria sido ciúmes. O crime ocorreu no último dia 24 de agosto e a vítima segue internada em estado grave.

Após o início das apurações, a Polícia Civil conseguiu identificar as suspeitas e solicitou à Justiça a prisão preventiva das envolvidas. O pedido foi acatado após parecer favorável do Ministério Público.

As suspeitas foram localizadas e presas. Elas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil de Muaná, onde permanecem à disposição da Justiça. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC. A reportagem aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

tentativa de homicídio

muaná
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Três mulheres são presas por tentativa de homicídio em Muaná, na ilha do Marajó

As prisões ocorreram durante a Operação "Guardiã", realizada pela Polícia Civil, neste sábado (30)

30.08.25 14h50

POLÍCIA

Dupla em motocicleta mata homem a tiros em Tailândia

Os suspeitos fugiram do local do crime após efetuarem os disparos

30.08.25 12h26

POLÍCIA

Acidente entre carro e motos termina com duas mortes em Canaã dos Carajás

O condutor do carro foi preso pela Polícia Militar e responderá por homicídio doloso

30.08.25 10h33

POLÍCIA

Câmeras registram dupla armada com faca assaltando mulher em Santarém

Pela gravação, é possível ver um dos suspeitos armado com uma faca enquanto toma a mochila que continha pertences da vítima

30.08.25 9h42

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PC prende homem que transportava 34 tabletes de maconha dentro do carro em Castanhal

Além do entorpecentes, os policiais encontraram mais de R$ 1.500 com o suspeito

30.08.25 8h03

POLÍCIA

Câmeras registram dupla armada com faca assaltando mulher em Santarém

Pela gravação, é possível ver um dos suspeitos armado com uma faca enquanto toma a mochila que continha pertences da vítima

30.08.25 9h42

POLÍCIA

Corpo de motorista de aplicativo é encontrado dentro de carro em Ananindeua

A companheira da vítima relatou que o casal, junto com as duas filhas, tinha ido visitar uma parente antes de o crime ocorrer

29.08.25 0h01

POLÍCIA

Acidente entre carro e motos termina com duas mortes em Canaã dos Carajás

O condutor do carro foi preso pela Polícia Militar e responderá por homicídio doloso

30.08.25 10h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda