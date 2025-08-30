Três mulheres são presas por tentativa de homicídio em Muaná, na ilha do Marajó

Três mulheres foram presas na manhã deste sábado (30), no município de Muaná, no Arquipélago do Marajó, acusadas de tentativa de homicídio triplamente qualificado. As prisões ocorreram durante a Operação "Guardiã", realizada pela Polícia Civil, e as suspeitas já tinham mandados de prisão preventiva expedidos.

De acordo com as primeiras informações, elas são acusadas de matar uma jovem de 23 anos. A vítima foi atacada pelo trio na saída de uma festa e agredida com golpes de garrafa e faca, sendo atingida nas costas e no pescoço.

A motivação do crime, segundo informações preliminares, teria sido ciúmes. O crime ocorreu no último dia 24 de agosto e a vítima segue internada em estado grave.

Após o início das apurações, a Polícia Civil conseguiu identificar as suspeitas e solicitou à Justiça a prisão preventiva das envolvidas. O pedido foi acatado após parecer favorável do Ministério Público.

As suspeitas foram localizadas e presas. Elas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil de Muaná, onde permanecem à disposição da Justiça. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC. A reportagem aguarda retorno.