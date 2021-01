Três mulheres assaltam supermercado e são presas em Moju, no nordeste paraense

Três mulheres foram presas após assaltarem um estabelecimento comercial, no município de Moju, no nordeste paraense. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar nesta quarta-feira (20), as acusadas tentaram levar utensílios domésticos e até quilos de charque, mas foram pegas por equipes que atuam na 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (8a CIPM).

A prisão ocorreu após os militares serem informados de que um trio de mulheres havia roubado um supermercado. Elas estavam escondidas em um box próximo ao terminal rodoviário da cidade. Ao chegarem no local informado, os militares encontraram as suspeitas, que não tiveram a identidade informada pela PM. Durante a abordagem, as mulheres confessaram que iam ao município para praticar furtos nos estabelecimentos comerciais.

Com elas, foram encontrados aproximadamente 20 quilos de charque, 14 colheres de silicone, 11 faqueiros e duas frigideiras. O material apreendido totalizada cerca de R$1.700,00 reais de prejuízo ao supermercado.

O trio foi encaminhado, junto com todo material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.