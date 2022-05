​Três homicídios são registrados em Belém e Benevides neste domingo (08/05)

Neste domingo (8), três homicídios foram registrados em Belém e Benevides. O primeiro caso ocorreu no início da tarde, pouco depois do meio-dia. A vítima foi o segurança de um supermercado localizado na travessa da Soledade, em Icoaraci. O homem ainda não teve identidade divulgada.

Ele foi alvejado na cabeça por dois criminosos armados que, supostamente, iriam assaltar o estabelecimento comercial. O segurança ainda foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Militar foi acionada, mas nenhum suspeito foi localizado até a publicação desta matéria, tampouco preso.

Benevides

Também no início da tarde, a Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para atender um duplo homicídio, na estrada do Maratá, conjunto Vitório, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém (RMB). As vítimas foram identificadas apenas pelos prenomes Maurício e Flávio. Não há informações sobre as circunstâncias e ​a ​possível motivação para o crime.​​ Os casos deverão ser investigados pela Polícia Civil.