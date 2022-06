Três homens são presos suspeitos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Pará

A Justiça do Pará decretou a prisão preventiva de três suspeitos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes, no município de Quatipuru, no nordeste do estado. Os pedidos foram protocolados pela promotora de Justiça Francisca Suênia de Sá, que atua na cidade de Primavera e no termo judiciário de Quatipuru. Os mandados de prisão foram deferidos nos dias 16 e 19 deste mês.

No primeiro caso, uma criança de 5 anos era abusada por dois homens. Os suspeitos são tio e avô da vítima. A Justiça após o Conselho Tutelar relatar toda situação. A criança morava com os suspeitos desde os três meses de idade, por conta de a mãe viver em situação de rua.

O Conselho Tutelar levou a vítima até a casa da tia. A mulher que também tinha sido abusada pelo próprio pai quando tinha 10 anos. Os suspeitos foram indiciados pela prática de estupro de vulnerável, crime previsto no art. 217.

O terceiro suspeito é um pastor, que foi preso pelo abuso sexual de uma menina de 11 anos de idade. O inquérito policial informa que o crime aconteceu quando a vítima foi a um passeio em um igarapé. Ela foi junto com o irmão de 13 anos, o pastor e seus dois filhos.

Num certo momento, os adolescentes saíram para comprar refrigerante e a garota ficou sozinha com o suspeito. Ele a ameaçou com um terçado e a forçou a ter relações sexuais com ele. A Polícia encontrou outros relatos de crimes sexuais do pastor contra crianças e adolescentes desde 2014.

Os casos foram denunciados após a Promotoria de Justiça ter realizado palestras educativas sobre a prevenção desses crimes, em maio.