Três homens rendem funcionários e assaltam loja de eletrônicos, em Barcarena

Uma loja de vendas de itens eletrônicos foi assaltada na tarde da última terça-feira (28), em Vila dos Cabanos, em Barcarena. Imagens que passaram a circular nas redes sociais mostram o momento da ação dos três suspeitos, que renderam dois funcionários e levaram dinheiro e aparelhos celulares.

Conforme o vídeo da câmera de segurança do estabelecimento, um dos suspeitos entrou primeiro, se passando por cliente, e conversa com a atendente. Ele ainda pede para ver um item e fala com o outro funcionário que está atrás do balcão. Logo depois, chega o segundo envolvido. Ele está com duas mochilas e boné. Assim que entra na loja, anuncia o assalto e coloca a mão debaixo da camisa para sinalizar que está armado. Atrás dele também entra o terceiro suspeito, com outra bolsa para que carreguem os itens roubados.

Os homens mandam os dois funcionários colocarem os itens dentro da mochila, assim como o dinheiro da caixa registradora. As vítimas fazem o que é mandado enquanto um dos suspeitos mantém a arma apontada para a funcionária. Os homens ainda pegam tablets, caixas de som e notebooks. Os suspeitos olham para trás, para verificar que ninguém vai entrar no local. Depois de pegar o máximo de itens que conseguem, os suspeitos saem do local e entram em um carro branco para fugir.

Em nota, a Polícia Civil informou que um boletim de ocorrência policial foi registrado na Delegacia de Vila dos Cabanos que investiga o crime. Diligências seguem para identificar os autores do roubo.