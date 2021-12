Três homens invadem casa, esfaqueiam homem e roubam carro da família

De acordo com a Polícia Civil, três homens invadiram uma casa no km 85, na área rural de Medicilândia, no sudoeste do Pará, por volta das 20h30, da última quinta-feira (2) e fizeram um casal de refém. Com informações do site Confirma Notícia.

No momento em que o trio procurava por dinheiro e objetos de valor na residência, um sobrinho da vítima chegou ao imóvel e também foi rendido pelos assaltantes.

Os homens ameaçaram o sobrinho que teria sido reagido e golpeado à faca por um dos assaltantes. Após o esfaqueamento, os homens saíram da casa levando um valor em dinheiro, (não divulgado pela polícia), e ainda o carro da família.

O jovem ferido foi levado em estado grave para um hospital, a família registrou Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia de Polícia Civil de Medicilândia. Ninguém foi preso até o momento.

Segundo os policiais, em 26 de novembro passado, um outro assalto à residência também chamou bastante atenção. O roubo foi na casa da filha de uma empresária local. Homens fizeram a empresária e a filha reféns, amarrando os pés e mãos das duas. Eles levaram objetos eletrodomésticos, R$ 200,00, e o veículo da família, que foi recuperado três dias depois.