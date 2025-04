Três casas de madeira são destruídas por incêndio no bairro do Jurunas, em Belém

Três casas de madeira foram destruídas por um incêndio na Quadra A da passagem São Miguel, no bairro do Jurunas, em Belém, no final da manhã desta quarta-feira (16). Além disso, uma terceira casa de alvenaria foi atingida com danos menores. Conforme as informações de moradores, o fogo começou em um fogão e, rapidamente, queimou uma casa de madeira, se espalhando para as residências ao lado. Um morador da casa de madeira onde o incêndio começou teve queimaduras e foi socorrido. Ainda não há informações oficiais sobre a gravidade das queimaduras desse morador.

(Foto: Ivan Duarte)

(Foto: Ivan Duarte)

Três viaturas do corpo de bombeiros estavam no local realizando o combate as chamas. Os próprios moradores teriam iniciado o combate ao perceberem o fogo nos imóveis.

Segundo o tenente José Elias Santos da Silva, do Corpo de Bombeiros, o fogo já foi controlado e não há riscos para as casas ao redor. "Já foi totalmente controlado, inclusive já desmontamos o nosso estabelecimento do nosso material de combate a incêndio. Então já foi finalizado o combate", declarou.

(Foto: Ivan Duarte)

Ele também confirmou a perda total das três casas de madeira. "Três foram totalmente destruídas, realmente, os moradores perderam tudo. A gente já fez até as orientações para eles, a questão assistencialista da abertura civil vai entrar com apoio para eles", explicou.

Elen Menezes, moradora do local (Foto: Ivan Duarte)

Elen Menezes, moradora do local, conta que o fogo iniciou entre às 10h30 e 11h da manhã. "Então começou no fogão e aí ele [o morador ferido] tentou tirar o botijão e ficou lesionado, ferido. É uma vila. Então tem casa de madeira lá atrás. Aí queimou tudo," relatou a moradora.





(Foto: Ivan Duarte)