Três bairros de Belém ficarão sem água a partir das 22h desta quinta (21); veja quais são

Os bairros Umarizal, Fátima e São Brás, em Belém, ficarão sem água a partir das 22h desta quinta-feira (21). Ao todo, 14 vias dessas localidades terão o fornecimento do serviço, para que sejam feitos trabalhos na rede de abastecimento que atende os três bairros, de acordo com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

A confirmação da falta de água foi feita nas redes sociais da Cosanpa. Segundo a companhia, a previsão é de que “o abastecimento de água seja normalizado na tarde desta sexta-feira (22)”.

Confiras as vias afetadas:

- Rua Bernal do Couto

- Travessa Antônio Baena

- Travessa Três de Maio

- Rua Diogo Móia

- Passagem Lameira Bittencourt

- Avenida Alcindo Cacela

- Travessa Nove de Janeiro

- Passagem Prof. Antônia Nunes

- Rua Domingos Marreiros

- Passagem Hónorato Figueira

- Travessa 14 de Abril

- Travessa Castelo Branco

- Avenida José Bonifácio

- Avenida José Malcher