Três adolescentes são apreendidos após bomba caseira explodir em escola pública de Castanhal

O caso da bomba caseira detonada em uma sala de aula de uma escola pública em Castanhal, no nordeste do Pará, está sendo investigado pela Polícia Civil. As autoridades policiais informaram, nesta quinta-feira (8/5), que três adolescentes foram identificados e apreendidos pela PC após o caso, que aconteceu na quarta-feira (7).

“A Polícia Civil informa que três adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo ao arremesso de projétil, lesão corporal e dano. O caso é investigado pela Delegacia Especializada à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Castanhal”, comunicou.

Devido ao incidente, as aulas na instituição foram paralisadas e devem retornar na próxima semana. A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) afirmou que todas as medidas cabíveis foram tomadas diante do caso.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Operação 'Fake Monster': Polícia impede ataque a bomba no show de Lady Gaga em Copacabana]]

“A Seduc esclarece que tomou todas as providências necessárias para garantir a segurança na instituição de ensino e informa que as aulas retornam na segunda-feira (12), sem prejuízo ao calendário escolar. A Seduc informa, ainda, que os estudantes e demais servidores contam com o suporte da equipe multidisciplinar do programa Escola Segura”, ressaltou.

Explosão

A explosão da bomba caseira deixou quatro alunos feridos. Militares do 5° BPM (Batalhão de Polícia Militar) foram acionados para a situação. O artefato explosivo foi detonado na janela (lado externo) da sala do 3º ano (manhã). Dois estudantes ficaram feridos no braço, outro sentiu um desconforto nos ouvidos e uma aluna, grávida, ficou em estado de choque. Equipes do Samu atenderam os alunos.