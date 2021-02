Três acidentes com motos deixam vítimas com fraturas expostas

Três pessoas ficaram feridas em acidentes de trânsito registrados em bairros distintos na tarde desta quarta-feira (3), em Itaituba, no sudoeste do Pará. Todas as colisões envolveram motocicletas e houve vítimas, socorridas pela equipe do Corpo de Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros informou que em um dos acidentes, uma mulher grávida, que não teve o nome divulgado, ficou ferida no bairro Bela Vista. Testemunhas relataram que a ela dirigia a moto Honda Pop 110, por volta das 14h, quando colidiu na 16ª rua com um carro wolksvagem gol, de cor cinza.

A queda da grávida da motocicleta assustou quem passava próximo. Curiosos correram para ver de perto o estado da mulher. Ela ficou estirada no chão, apresentando escoriações e uma perfuração na perna esquerda. O dono do carro prestou socorro à vitima.

Por volta das 15h, novo acidente na 5ª travessa do bairro Vitória Régia. Um outro motociclista, identificado como Silvano Oliveira Lima, de 52 anos, teve uma fratura exposta e precisou ser encaminhado direto para o Hospital Regional do Tapajós (HRT). Segundo informações, Silvano bateu quase de frente com outra moto.

Testemunhas informaram que duas pessoas estavam na motocicleta que bateu contra a de Silvano Lima, mas quando os militares do Corpo de Bombeiro chegaram para atender a ocorrência, apenas Silvano aguardava por atendimento.

Moradores ainda assistiriam um terceiro acidente, desta vez, na 1ª rua da bairro Buriti. Uma mulher conduzia uma moto Honda Biz, que chocou-se contra um pilha de manilhas no acostamento da pista. A vítima apresentou várias escoriações, com cortes no rosto e cabeça, e foi encaminhada ao Hospital Municipal (HMI). Uma manilha é uma peça em aço forjado ou outra liga metálica para unir ou fixar cabos.