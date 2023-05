​Tranquilidade marca o final de semana prolongado no nordeste paraense, diz Segup

O final de semana prolongado em razão do feriado desta segunda-feira (1°), Dia do Trabalhador, foi marcado pela tranquilidade em municípios como Salinópolis e Marapanim, na região nordeste paraense, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), que coordena a “Operação Dia do Trabalhador”. Os trabalhos tiveram início na sexta-feira (28) e seguem até esta terça (2).

VEJA MAIS

Orlas, balneários, portos e terminais têm patrulhamento motorizado em viaturas e motocicletas. De acordo com a Segup, nas praias, o movimento de pedestres e veículos foi intenso desde o início da manhã de sábado (29), mas se manteve sem intercorrências graves.

Os policiais continuam as ações preventivas e repressivas em Salinópolis até esta terça-feira (2). “Seguimos em mais um feriado prolongado com ações ostensivas e preventivas, para garantir a paz social e um lazer tranquilo para a população”, destacou Luciano de Oliveira, secretário adjunto Operacional da Segup.

“Salinas sempre recebe uma movimentação mais intensa em feriados como esse. Portanto, dentro do planejamento da ‘Operação Dia do Trabalhador’, os órgãos do sistema de segurança estão efetuando ações específicas para garantir fluidez no trânsito e também evitar que outros delitos ocorram. Estamos agindo preventivamente, mas a postos, caso ocorra uma necessidade”, ressaltou Luciano de Oliveira.

Já em Marapanim, tem reforço policial de 17 militares de outras unidades. Eles reforçam as ações ostensivas e preventivas nas praias de Marudá e Crispim, além de outros balneários de Marapanim, que pertencem à circunscrição do 5° Batalhão de Polícia Militar. Para garantir diversão sem maiores intercorrências, militares do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil têm distribuído pulseiras de identificação para crianças. Os dispositivos têm o nome da criança, do responsável e telefone, o que facilita o contato com familiares em um eventual caso de criança perdida.

Os guarda-vidas também seguem de prontidão para atendimento durante todo o dia na faixa de areia. Na praia do Atalaia, as bandeirolas da Segup garantem a sinalização da faixa de areia para o melhor tráfego de veículos ao longo de três quilômetros de extensão, além das rondas integradas. Agentes do 44° Batalhão de Polícia Militar, unidade responsável pela ostensividade no m​​unicípio, reforçaram as ações para garantir a segurança de turistas e moradores, e assim prevenir qualquer delito.

A Operação “Dia do Trabalhador” reúne agentes do Departamento de Trânsito (Detran), polícias Militar e Civil, Grupamento Fluvial (Gflu), Corpo de Bombeiros Militar, Centro Integrado de Operações (Ciop), Polícia Científica do Pará (PCE), Guarda Municipal de Belém e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob).