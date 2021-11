Traficantes são presos em flagrante em Dom Eliseu, no nordeste paraense

Dois homens foram presos em flagrante acusados de traficar drogas em Dom Eliseu, no nordeste paraense. A prisão foi efetuada por meio da Superintendência Regional do Capim, segundo informou a Policia Civil neste sábado (6), após denúncias anônimas indicarem a atividade ilegal no bairro Chinesa.

Ainda conforme a PC, os agentes iniciaram as investigações sobre o caso após as informações recebidas. Os policiais efetuaram campanas para averiguar a situação e identificaram o homem que estava traficando no local.

Um segundo suspeito que jogou fora um objeto no momento em que saía da residência também foi detido. Ele foi autuado e confirmou a identificação do investigado, afirmando ter recebido drogas do proprietário da residência.

Na casa, a Polícia Civil encontrou oito porções de substância semelhante à maconha, e uma quantia de R$ 255,00 reais em espécie. Os dois homens foram encaminhados à delegacia da região, na quinta-feira (4), para os procedimentos cabíveis e estão à disposição da justiça.

O crime de tráfico de drogas está previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e a pena vai de cinco a 15 anos de reclusão, além de pagamento de multa arbitrada pelo juiz.