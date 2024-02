Homem usa triciclo de criança para transportar 'skank', em Santarém (PA)

Um homem foi preso em Santarém (PA), no oeste do Pará, na noite da última sexta-feira (2) como suspeito de estar traficando a droga do tipo "skank". Ele foi flagrado nessa atividade por policiais militares e, em seguida, encaminhado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Imagens circulam nas redes sociais indicando o momento em que o brinquedo é aberto e nele encontrado o entorpecente. A prisão do homem se deu a partir de uma denúncia repassada à Polícia de que estavam sendo transportada de Manaus (AM) para Santarém.

A partir dessa informação, policiais do 3º e 35º Batalhão de Polícia Militar (BPM), CPR-I e 2º Batalhão de Missões Especiais (2º BME) foram mobilizados para comparecer até o local indicado pelo denunciante. No local, os policiais constataram que o brinquedo apresentava-se mais pesado que o normal. Foi determinado, então, que o homem abrisse o triciclo infantil. Assim, foi descoberta a droga até então escondida no brinquedo.

Confira o vídeo: