Traficante que usava filha de 12 anos no crime é preso em flagrante, em Parauapebas

Um homem, identificado como Elenildo Escardoa da Silva, foi preso em flagrante neste sábado (19) pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, no bairro Jardim América, em Parauapebas, sudeste do Pará. Segundo informações da polícia, o homem escondia parte da droga que traficava com a filha, de apenas 12 anos de idade. Com ele, os policiais apreenderam cerca de um quilo e meio de maconha.

Uma guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando que no bairro Jardim América estaria ocorrendo tráfico de drogas. Os policiais foram até o endereço citado, quando avistaram Elenildo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da polícia, ele correu e jogou um pacote em um terreno baldio.

Os militares conseguiram alcançar o homem e recuperar o pacote descartado por ele, que continha aproximadamente um quilo de maconha. Aos policiais, Elenildo disse que a droga seria para comercialização, e que havia sido produzida em uma de suas propriedades rurais em São Félix do Xingu.

Na residência do acusado, os policiais encontraram o restante da droga, cerca de 500 gramas de maconha, em uma mochila da filha de Elenildo, de 12 anos de idade. Após as investigações, foi contatado que era comum o homem deixar parte da droga com sua filha para comercialização.

Foram apreendidos no imóvel do acusado materiais para “dolagem” do entorpecente e celulares que teriam sido usados como pagamento da droga. Ele foi conduzido à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil para prestação dos procedimentos cabíveis.