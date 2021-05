Traficante morre durante intervenção policial em 'boca de fumo', no Cidade Jardim, em Parauapebas

Um homem, identificado como Lucas Mourão da Silva, foi morto durante uma intervenção policial na terça-feira (19), no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, sudeste paraense. Segundo informações da Polícia Militar, ele seria um traficante e teria resistido à prisão, atirando contra policiais. Com ele, foram apreendidas uma arma calibre 32 e maconha, já embalada e pronta para venda.

A PM informou que as diligências iniciaram após a apreensão de um adolescente, que foi visto no bairro durante ronda policial, em atitude suspeita. Após revista, os militares encontraram com o jovem uma pequena quantidade de droga. Ele disse que a droga havia sido comprada em uma "boca de fumo" do Cidade Jardim, cedendo a localização aos policiais.

Uma guarnição seguiu para o endereço informado, onde era a residência de Lucas, e realizaram um cerco. Ao perceber a presença dos agentes, ele teria tentado fugir pelos fundos do imóvel, entrando em um beco entre a casa e outra quitinete. Ao perceber que estava emboscado, o homem teria disparado contra os policiais, que revidaram e o atingiram.

Lucas aida chegou a ser socorrido pelos policiais e levado ao Hospital Geral de Parauapebas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao chegar no local. Na casa, foram apreendidas 80 gramas de maconha, enroladas em 61 "trouxinhas", além da arma utilizada pelo homem, uma garruncha calibre 32, de fabricação caseira.