Traficante foragida do Amazonas é presa em Mosqueiro

Uma mulher foragida da Justiça do Amazonas foi presa no bairro do Carananduba, no distrito de Mosqueiro, em Belém. Uma denúncia anônima foi crucial para indicar aos policiais do 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM) o endereço da acusada, que tinha uma mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara da Comarca de Tabatinga pelo crime de tráfico de drogas. As informações foram divulgadas pela PM nesta quarta-feira (10).

Após terem recebido a informação do endereço da suspeita, os militares seguiram até o local para apurar as informações. Lá, segundo eles, a proprietária da casa autorizou a entrada policial e a acusada, que não teve a identidade informada pelas autoridades, foi localizada. A mulher foi detida e conduzida para a Seccional de Polícia Civil de Mosqueiro, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. O caso ocorreu na manhã de terça-feira (9).

A Polícia Militar não detalhou, entretanto, se a mulher estava apenas refugiada no distrito de Mosqueiro ou se também mantinha alguma atividade criminosa, como o tráfico de drogas ao qual tinha uma sentença condentatória no nome dela.

O crime de tráfico de entorpecentes está previsto no artigo 33, da Lei nº11.343/2006. A pena de reclusão vai de cinco a 15 anos de prisão, mais multa arbitrada pelo juiz.