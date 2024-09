Traficante é preso pela Polícia Militar com drogas dentro da meia no Marajó

Um traficante de drogas foi preso por policiais da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (22ª CIPM), no último domingo (15/09), em Portel, no município do arquipélago do Marajó. O homem que não foi identificado estava em posse de 55 gramas de drogas. O suspeito foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Portel e deve responder judicialmente por tráfico de drogas.

De acordo com o gestor do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, uma guarnição fazia rondas rotineiras na rua Duque de Caxias, quando avistaram o homem em atitude suspeita em frente a uma oficina mecânica.

Ele tentou fugir, mas foi detido e revistado. Dentro do bolso da bermuda foram encontradas 20 trouxinhas de uma droga similar a oxi e dentro da meia do sapato foram encontrados outros quatro embrulhos, totalizando 56 gramas do entorpecente.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o homem foi apresentado pela Polícia Militar à delegacia de Portel. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas, tendo sido apreendidas 55 gramas de substância semelhante à oxi.