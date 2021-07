Traficante é preso em flagrante com mais de 430 petecas de pasta base de cocaína

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, na manhã desta segunda-feira (12), no bairro da Cabanagem, em Belém, durante diligências da Operação "Martelo e Bigorna". De acordo com informações da Polícia Militar, com o acusado, foram apreendidas mais de 430 petecas de pasta base de cocaína, já embaladas e prontas para venda.

Agentes do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM) faziam rondas pela passagem São Francisco, quando se depararam com dois homens suspeitos. Segundo a PM, ao perceberem a presença dos policiais, a dupla teria tentado fugir, pulando o muro e o telhado de algumas residências da vizinhança.

Os policiais fizeram o cerco no local e conseguiram capturar um dos suspeitos, que no momento da abordagem estaria portando 25 petecas de pasta base de cocaína. Ao ser questionado, o homem teria confessado ter mais papelotes, e levado os policiais até uma residência abandonada, onde o restante da droga estava escondida.

Ao chegar no local informado, a equipe encontrou mais 410 papelotes de pasta base de cocaína, que foram apreendidos e apresentados, juntamente com o suspeito, na Seccional Urbana da Cabanagem. O outro suspeito conseguiu fugir e segue sendo procurado, de acordo com a PM.