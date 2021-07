Traficante é preso com 66 quilos de pasta base de cocaína, durante fiscalização da PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante, na madrugada deste sábado (17), em Marabá, sudeste do Pará, um homem pelo crime de tráfico de drogas. Com o acusado, que não teve a identidade divulgada, os agentes apreenderam cerca de 66 quilos de pasta base de cocaína, que estavam escondidas no veículo que ele conduzia. O valor comercial da droga apreendida é de mais de R$ 8 milhões.

Uma equipe estava fazendo a fiscalização no quilômetro 340 da rodovia BR-155, por volta das 00h15, quando abordou uma caminhonete Toyota Hilux prata, com placa de Porto Velho (RO), conduzida por um homem de 40 anos. Durante a abordagem, o motorista apresentou muito nervosismo, o que levantou a suspeita dos policiais.

Desconfiados, os agentes, com o apoio do Canil da Guarda Municipal de Marabá, realizaram uma vistoria minuciosa no veículo, quando encontraram a droga escondida na caminhonete. Ao todo, 66 quilos de pasta base de cocaína, com valor estimado de mais de R$ 8,2 milhões.

Diante dos fatos, o homem e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Marabá, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. O acusado vai responder pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a até 15 anos de reclusão.