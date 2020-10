Traficante é presa em flagrante na Vila Soledade, em Moju

Uma mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na tarde da última sexta-feira (23), na Vila Soledade, localizada no município de Moju, na região do Marajó. Mais de dois quilos de drogas e uma motocicleta foram apreendidos com a acusada pela polícia.

Os policiais chegaram até a suspeita após receberem denúncias de que ela estaria em uma van, indo em direção a um vilarejo conhecido como "Ramal do Parola", onde iria vender as drogas e se encontraria com um comparsa.

Os militares realizaram a abordagem da mulher, no momento em que ela desembarcou, e após busca pessoal, encontraram na mochila dela um quilo de maconha, 250 gramas de óxi e ainda materiais que seriam usados para embalar e pesar a droga.

Ao perceber a presença dos policiais, o comparsa da mulher abandonou o veículo onde aguardava a suspeita e fugiu por uma área de mata. A acusada ainda revelou onde estava escondendo outra quantidade de maconha, somando, no total, mais de dois quilos.

A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas e conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Moju juntamente com o entorpecente apreendido e a moto deixada pelo comparsa.