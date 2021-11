Trabalhadores denunciam violência em área rural de Nova Ipixuna

Trabalhadores rurais que ocupam uma área no antigo assentamento São Vinícius, distante cerca de 18 km da sede de Nova Ipixuna, denunciaram que foram vítimas de um ataque ocorrido na tarde da última quarta-feira (3), e que resultou em várias pessoas feridas, além de barracas e veículos incendiados. Eles acusam o pretenso proprietário da fazenda de ser o mandante da ação criminosa. As informações são do portal Carajás Notícias.

Os trabalhadores relataram o caso à Comissão Pastoral da Terra em Marabá, que enviou representantes para o município, a fim de acompanhar as investigações. “Nós estamos na sede do sindicato dos produtores rurais aqui de Nova Ipixuna, que acolheu os trabalhadores na noite de quarta-feira, após os ataques. Estamos tentando levantar informações e encontrar as vítimas, não há informação de ninguém assassinado ou baleado, mas há pessoas feridas", informou Geuza Morgado, representante da Pastoral da Terra, que acompanha o caso.

As famílias ocupam o terreno de um antigo assentamento feito pelo Incra anos atrás, porém a área também vm sendo reivindicada por um fazendeiro, a quem acusam de ordenar o ataque.

O município de Nova Ipixuna já foi palco de outros conflitos agrários, um deles resultou na morte das lideranças rurais Zé Carlos e Maria do Espírito Santo, em 2011. O casal defendia a atividade agrícola sem destruir o meio ambiente.