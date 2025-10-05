Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Trabalhador rural é encontrado morto com corte na nuca em Uruará, no sudoeste do Pará

A vítima era natural do Maranhão e estava há poucos dias no município, onde trabalhava como diarista em propriedades rurais

O Liberal
fonte

Trabalhador rural é encontrado morto com corte na nuca em Uruará, no sudoeste do Pará. (Reprodução)

Um trabalhador rural identificado como Francimar de Sousa Oliveira, de 43 anos, foi encontrado morto na madrugada de sexta-feira (3) na zona rural de Uruará, no sudoeste do Pará. A vítima estava deitada em uma rede com um profundo corte na nuca, o que caracteriza um caso de homicídio.

Segundo informações do site Correio de Carajás, o crime ocorreu em uma residência localizada no Travessão Km 175 Sul. Francimar, natural do Maranhão, havia chegado à região há poucos dias, onde se hospedava no imóvel e trabalhava como diarista em propriedades rurais.

De acordo com o depoimento do proprietário da casa, na noite de quinta-feira (2), a vítima consumia bebidas alcoólicas na companhia de outro trabalhador. Já durante a madrugada, o dono do imóvel encontrou Francimar morto, na rede armada na área externa da residência.

No local, os policiais encontraram e apreenderam uma foice com marcas de sangue, que pode ter sido usada no crime.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Altamira, onde a identidade foi confirmada oficialmente no sábado (4). A Polícia Civil de Uruará instaurou um inquérito policial para apurar a autoria e as circunstâncias do homicídio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Trabalhador rural é encontrado morto com corte na nuca em Uruará, no sudoeste do Pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

TRAGÉDIA

Motociclista morre em grave acidente na zona rural de Palestina do Pará

Após o acidente, a Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil, que solicitou a remoção do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML) para a realização da necropsia

05.10.25 19h53

CONFUSÃO

VÍDEO: Briga entre ambulantes e seguranças é registrada em de shopping de Belém

A situação aconteceu na noite desse sábado (4). Estabelecimento se pronunciou sobre o caso

05.10.25 19h23

POLÍCIA

Trabalhador rural é encontrado morto com corte na nuca em Uruará, no sudoeste do Pará

A vítima era natural do Maranhão e estava há poucos dias no município, onde trabalhava como diarista em propriedades rurais

05.10.25 18h55

assassinato

Homem é morto a facadas em casa de shows no Pará; suspeito confessa crime

Saymon Henrique Almeida dos Santos, de 31 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos em São Domingos do Araguaia

05.10.25 17h59

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

SACRAMENTA

Policial Militar é baleado durante tentativa de assalto em Belém

PM reage e atinge suspeito, que foi preso e está internado sob custódia; Divisão de Homicídios investiga o caso

05.10.25 14h15

BALEADO

VÍDEO: Empresário morre após reagir a assalto no conjunto Geraldo Palmeira, em Ananindeua

Ailton Rodrigues dos Santos chegou a ser levado ao Hospital Metropolitano, mas não resistiu ao ferimento no ombro. Polícia Civil investiga o caso.

05.10.25 12h50

BRASIL

Mulher denuncia violência doméstica usando papel higiênico: ‘Cárcere privado’

O caso foi registrado em Santa Catarina nesse sábado (4). O agressor, que possui 44 boletins de ocorrências registrado, foi preso

05.10.25 15h30

POLÍCIA

Vice-presidente da Fiepa, Antonio Mello é morto em assalto na Grande Belém

Segundo a polícia, uma das hipóteses é de que Antonio possa ter reagido ao roubo e, por isso, foi alvejado

03.10.25 17h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda