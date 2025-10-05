Trabalhador rural é encontrado morto com corte na nuca em Uruará, no sudoeste do Pará
A vítima era natural do Maranhão e estava há poucos dias no município, onde trabalhava como diarista em propriedades rurais
Um trabalhador rural identificado como Francimar de Sousa Oliveira, de 43 anos, foi encontrado morto na madrugada de sexta-feira (3) na zona rural de Uruará, no sudoeste do Pará. A vítima estava deitada em uma rede com um profundo corte na nuca, o que caracteriza um caso de homicídio.
Segundo informações do site Correio de Carajás, o crime ocorreu em uma residência localizada no Travessão Km 175 Sul. Francimar, natural do Maranhão, havia chegado à região há poucos dias, onde se hospedava no imóvel e trabalhava como diarista em propriedades rurais.
De acordo com o depoimento do proprietário da casa, na noite de quinta-feira (2), a vítima consumia bebidas alcoólicas na companhia de outro trabalhador. Já durante a madrugada, o dono do imóvel encontrou Francimar morto, na rede armada na área externa da residência.
No local, os policiais encontraram e apreenderam uma foice com marcas de sangue, que pode ter sido usada no crime.
O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Altamira, onde a identidade foi confirmada oficialmente no sábado (4). A Polícia Civil de Uruará instaurou um inquérito policial para apurar a autoria e as circunstâncias do homicídio.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA