Trabalhador morre após despencar de telhado de motel, no Pará

Um homem, identificado como Lindomar Gonçalves Lopes, de 42 anos, morreu em um acidente de trabalho na tarde desta quarta-feira (21), no município de Parauapebas, sudeste do Pará. De acordo com a polícia, a vítima estava no telhado de um motel, localizado na rodovia PA-160, fazendo a manutenção de uma bomba d'água, quando caiu e bateu a cabeça, morrendo no local. Com informações do Correio de Carajás.

O acidente aconteceu por volta das 15h30. Testemunhas disseram aos policiais que as telhas teriam cedido sob os pés do profissional, que despencou de uma altura de cinco metros, sem equipamento de proteção. Ao chegar ao solo, a vítima teria, ainda, batido com a cabeça na quina de uma mesa.

A Polícia Militar foi acionada e fez o isolamento do local, enquanto a Polícia Civil iniciou as investigações. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi até o local do acidente para fazer os levantamentos iniciais e a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).