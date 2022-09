Tiroteio na feira da Tavares Bastos, em Belém, deixa duas pessoas baleadas

Um tiroteio na feira da avenida Tavares Bastos, no bairro da Marambaia, em Belém, deixou duas pessoas baleadas na tarde de quinta-feira (22). O suspeito de efetuar os disparos teria chegado em um veículo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma das vítimas ensanguentadas no chão da feira. Não há informações da motivação do tiroteio.

VEJA MAIS

Matéria em atualização.