Tiroteio em bar deixa um morto e outro ferido no Pará

Um homem morreu e outro ficou ferido em um tiroteio em um bar, no município de Floresta do Araguaia, no sul do Pará. Leonardo Prudêncio de Lima, de aproximadamente 30 anos, morreu no local. Jadson Araújo Pereira foi levado para o Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA), em Redenção. As informações são do portal Correio de Carajás.

Os baleamentos ocorreram na sexta-feira (18), na avenida 7 de Setembro. No local, policiais civis encontraram sete cápsulas deflagradas, supostamente de pistola calibre 380, e uma cápsula deflagrada, compatível com revólver calibre 38. O delegado Carlos César informou à imprensa que foi instaurado um inquérito policial para investigar os fatos e que várias linhas investigativas serão apuradas. São desconhecidas a motivação e a autoria dos crimes.

Informações que possam auxiliar nas investigações sobre os crimes e a identidade dos suspeitos podem ser informadas às autoridades pelo disque denúncia 181. A ligação é gratuita, e a pessoa não precisa se identificar.