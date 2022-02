Tiroteio deixa um morto e dois feridos Bom Jesus do Tocantins, no sudeste paraense

Valdimar da Rocha Souza, conhecido como “Nego Dimas”, foi executado com diversos disparos de arma de fogo, em um bar nas proximidades da Praça da Lagoa, na cidade de Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do Pará. O crime foi registrado na noite deste domingo, 20. Com informações do site Debate Carajás.

Duas outras pessoas teriam sido baleadas durante a confusão e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). “Nego Dimas” morreu no local do atentado. A autoria e motivação do crime não foram divulgadas.

Porém, a informação que circula na cidade é de que o crime pode estar ligado a esquemas agiotagem, o que não foi confirmado pela Polícia Civil.

O corpo de “Nego Dimas” foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para realização de exames cadavéricos. A Polícia Civil está investigando o caso.