Tiroteio deixa dois mortos e assusta moradores na travessa Timbó, no Marco

Um tiroteio deixou dois mortos e dois feridos na travessa Timbó, no bairro do Marco, em Belém. Outros dois homens ficaram feridos e uma mulher foi presa, segundo detalhou o Centro Integrado de Operações (Ciop). A violência assustou moradores na noite desta terça-feira (30), que afirmam que foram ouvidos mais 30 disparos no local. A ação ocorreu nas proximidades da avenida João Paulo II.

A troca de tiros teria ocorrido entre dois veículos. Quatro homens estavam em um deles, um veículo Ônix preto, que vinha sendo o alvo inicial do ataque e vinha de uma espécie de perseguição. Na travessa Timbó, esses ocupantes revidaram a ação. Dois deles morreram e outros dois ficaram feridos. Os suspeitos do segundo carro fugiram.

Um veículo Ônix de cor preta teria sido o alvo principal do tiroteio que culminou em duas mortes (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

Entre os feridos, está um motorista de aplicativo. Não há detalhes se ele foi feito refém ou se participava da ação como cúmplice. Nenhum envolvido foi identificado pelas autoridades policiais. Não há detalhes sobre o que motivou a prisão da mulher.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer os feridos, que foram encaminhados para o Hospital Metropoliano de Urgência e Emergência (HMUE).

Já os mortos estão a uma distância de 20 metros e passarão por uma perícia criminal realizada pela Polícia Científica do Pará (PCP), antes de serem removidos ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.