Tiroteio deixa 9 feridos na Flórida, incluindo três crianças

Nove pessoas, entre elas três crianças, ficaram feridas em uma praia na Flórida, nos Estados Unidos, após um tiroteio, no início da noite desta segunda-feira (29). De acordo com as primeiras apurações, a troca tiros teria começado durante uma briga entre dois grupos. Uma pessoa foi presa e a polícia segue à procura de outros suspeitos.

O caso ocorreu em uma praia localizada entre Fort Lauderdale e Miami. A área, conhecida como Hollywood Beach, estava lotada no momento do tiroteio, por causa do feriado do Memorial Day, que relembra a morte de soldados norte-americanos em guerras.

Vídeos que começaram a circular nas redes sociais mostram pessoas correndo pela praia e por um calçadão tentando fugir dos tiros. A polícia isolou a área. Algumas vítimas foram encaminhadas para um hospital pediátrico.