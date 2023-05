Jovem de 18 anos atira aleatoriamente na rua e mata três pessoas nos Estados Unidos

Três pessoas foram mortas, na manhã desta terça-feira (16), por um jovem de 18 anos que saiu atirando aleatoriamente em uma comunidade no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Outras três pessoas ficaram feridas no tiroteio. O autor do crime, que estava com três armas de fogo, foi encontrado poucos minutos depois pelos policiais que atenderam ao chamado e também acabou morto por esses agentes.

Até o momento, não foram reveladas as identidades do atirador e das vítimas. Os motivos do crime ainda estão sendo investigados. Para o chefe de polícia de Farmington, Steve Hebbe, o dia foi um dos "mais horríveis e difíceis que Farmington já teve como comunidade”.

Os primeiros chamados à polícia foram feitos por volta das 10h57, sendo que o primeiro policial chegou às 11h02 e três minutos depois o atirador havia sido morto, segundo Hebbe. Entre os feridos está um policial de Farmington, que foi baleado. Encaminhado ao hospital, ele foi tratado e liberado.

Somente em 2023, os Estados Unidos registraram mais de 220 ataques a tiros, conforme números da organização não governamental Gun Violence Archive.