Sete morrem em tiroteio entre polícia e suspeitos de planejarem assalto a praça de pedágio

Um tiroteio entre policiais militares e suspeitos de planejarem assalto a praça de pedágio de Cristalina terminou com sete pessoas mortas em Novo Gama, no entorno do Distrito Federal, na noite desta terça-feira (25). A Polícia Militar de Goiás informou que todos os mortos seriam integrantes do grupo criminoso que planejava o roubo.

A quadrilha teria integrantes de Goiás, Maranhão, Piauí e do Distrito Federal. Policiais militares de Goiás e do Distrito Federal participaram da operação, que terminou com um confronto em uma chácara, na Zona Rural de Novo Gama, onde o grupo estava escondido.

No local, foram apreendidas 11 armas de fogo, incluindo quatro armas longas, muita munição e explosivos que a polícia acredita que seriam usados para detonar o cofre do pedágio. A PM apreendeu ainda quatro veículos roubados, luvas, máscaras, entre outros itens que seriam usados no crime.

Nenhum policial ficou ferido durante a ação.