Suspeito de ataque contra agente morre em confronto com a polícia em São Miguel do Guamá

Um homem, identificado como Manoel Barros Nascimento, conhecido pelo apelido “Careca”, foi morto em confronto com a polícia, na manhã deste sábado (15), no município de São Miguel do Guamá, nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, ele era suspeito de ter cometido homicídio contra um agente de segurança pública.

O caso ocorreu por volta das 06h deste sábado. Em cumprimento a um mandado de prisão contra o acusado, agentes das polícias Civil e Militar localizaram o suspeito e tentaram cercar o local, mas teriam sido recebidos a tiros em uma comunidade na zona rural de São Miguel do Guamá, segundo informações oficiais. "Careca" acabou alvejado e socorrido até o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o acusado, foi apreendida uma pistola de uso exclusivo das forças de segurança, que foi apresentada à Delegacia de Polícia Civil local. Ele também era investigado pela prática de tráfico de drogas e homicídio.

Nota da PM na íntegra: "A Polícia Militar informa que realizou, na manhã deste sábado (15), uma operação integrada com a Polícia Civil para dar cumprimento a mandado de prisão contra um homem suspeito de ter cometido homicídio contra agente de segurança pública. As equipes tentaram cercar o local, situado na zona rural de São Miguel do Guamá, mas foram recebidos a tiros pelo suspeito, que acabou sendo alvejado e socorrido até o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. Uma pistola calibre .40 milímetros foi apreendida e apresentada na Delegacia de Polícia Civil local".