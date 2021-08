Tiro que matou cabo Andreza partiu da arma do marido também PM, diz mãe da vítima

Um laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) aponta que o tiro que matou a cabo Andreza, da Polícia Militar do Pará, partiu da arma do próprio companheiro dela, identificado como F. Santos. A informação foi repassada pela mãe da vítima.

Por meio de nota, a Polícia Civil do Pará, através da Divisão de Homicídios (DH), informou “que o inquérito que investiga o caso segue, sob sigilo, e ao final, com a conclusão no prazo legal, à PC-PA se manifestará”.

VEJA MAIS

Andreza foi morta com um tiro na região do tórax. Na época do crime, F. Santos teria dito à família da policial que ela teria cometido suicídio. O policial chegou a levar a companheira para um hospital particular, em Ananindeua, no entanto, ela não resistiu.

Com a confirmação da autoria do crime e já realizada a reconstituição do caso, familiares e amigos de Andreza realizarão, na manhã desta sexta-feira (20), em frente ao Fórum Criminal de Ananindeua, um ato para pedir justiça e prisão para o acusado.

“Queremos justiça e prisão deste homem, que não tem condições de conviver em sociedade. Ele nunca esteve preso, sempre ficou muito livre, trabalhando, como se nada tivesse acontecido”, disse a mãe de Andreza. “Depois de tudo o que aconteceu, ele nunca nos procurou para falar nada. Nem ele nem a família dele”, lamentou.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar do Pará e aguarda um posicionamento sobre o caso.