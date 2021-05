Tio e sobrinha morrem em acidente fatal

Um grave acidente registrado na noite do último domingo (30), deixou duas pessoas mortas, na rodovia Santarém Cuiabá, BR-163, no município de Trairão, sudoeste do Pará. Bruno e Sarlene Souza, tio e sobrinha, respectivamente, foram as vítimas do acidente fatal.

Segundo informações de populares, os dois estavam em uma motocicleta, quando bateram de frente com uma caminhonete. Devido à força da batida, a mulher foi arremessada por, pelo menos, quinze metros à frente.

Tio e sobrinha morreram na hora. Policiais Militares e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local, para tomar as providências cabíveis.