Tio de criança indígena assassinada após estupro coletivo morre na cadeia

O tio da menina indígena de 11 anos que foi vítima de estupro coletivo no Mato Grosso do Sul, foi morto dentro da cadeia. As informações são do G1/MS

Segundo a Polícia, o tio da menina, de 34 anos, foi encontrado sem vida na Penitenciária Estadual de Dourados (PED). A perícia ainda não revelou a causa da morte.

O crime

Dois adolescentes teriam sido os responsáveis por convencer a vítima sair de casa. Eles teriam levado a menina até próximo ao penhasco, na aldeia Baroró, em Dourados (MS), e a forçado ingerir bebida alcoólica. No local, ela foi abusada sexualmente diversas vezes. O corpo foi jogado de mais de 20 metros de altura.

Segundo os envolvidos, a criança gritava pedindo socorro e acabou desmaiando. O tio da vítima teria presenciado a cena e participado do estupro coletivo. “Quando a vítima começou a recobrar a consciência, voltou a pedir socorro e disse que ia denunciar os autores. Por isso, eles decidiram jogá-la do penhasco para não serem descobertos”, disse a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PCMS).