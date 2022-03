Teto da Ceasa desaba e por pouco não atinge trabalhador

Partes do teto das Centrais de Aabastecimento do Pará (Ceasa), desabou, na madrugada desta segunda-feira (14), no bairro do Curió-Utinga, em Belém. O vídeo de 38 segundos é chocante por mostrar o exato momento em que o funcionário entra no galpão carregado de mercadorias em sacadas que parecem sacos de batata. Ele empurra um carrinho de carga. De repente, uma parte da estrutura desaba violentamente e por pouco não o atinge. O acidente acontece às 0h27 desta madrugada.

Procurada, a Ceasa informou que a Diretoria Executiva "apura a situação ocorrida, e também presta todo apoio necessário ao funcionário que estava no local no momento. Ele foi atendido por uma equipe de médicos e já recebeu alta hospitalar", informa o comunicado das Centrais.

Por segundos, o trabalhador some no meio da fumaça cinza e espessa que toma conta do galpão com a queda de telhas, pedaços de madeira e de concreto. Em seguida, quando a poeira provocada pelo desabamento do material batxa, o funcionário aparece encolhido entre o entulho e as sacas de batatas.

O homem levanta sem acreditar no que acabou de acontecer e por segundos fica olhando incrédudo ao redor do galpão da Ceasa.