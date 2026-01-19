Tentativa de homicídio termina com um suspeito preso em Marabá

Uma perseguição policial, após a tentativa de homicídio de um homem, terminou em troca de tiros na noite de domingo (18), na Praça do Maçom, localizada na avenida VP-8, no núcleo Nova Marabá, no município de mesmo nome. A ação envolveu uma dupla que fugia em uma motocicleta e foi perseguida por viaturas da Polícia Militar. Um dos suspeitos foi preso e o outro fugiu para uma área de mata.

De acordo com o portal Correio de Carajás, a situação teve início na Folha 34, quando uma guarnição em patrulhamento presenciou os dois homens em uma moto atirando contra a vítima em frente a uma residência. Os militares revidaram para defender a vítima da tentativa de homicídio. Durante o confronto inicial, dois homens conseguiram escapar em uma motocicleta Honda CG 160 preta, seguindo em direção à Praça do Maçom.

A perseguição seguiu até as proximidades de um posto de combustíveis, área bastante movimentada no momento. Ao alcançar o motociclista, a guarnição procedeu com a abordagem. O condutor permaneceu rendido, porém o passageiro fingiu obedecer e correu para uma área de mata atrás do posto. Segundo o boletim, o suspeito armado efetuou um disparo contra os policiais, que revidaram. Apesar do confronto, o homem conseguiu escapar. O piloto da motocicleta foi preso e identificado.

Rivalidade

A vítima dos disparos registrados na Folha 34 foi socorrida pelo SAMU e levada ao Hospital Municipal de Marabá. Ele foi alvejado por ao menos três perfurações. O estado de saúde dele, após dar entrada na unidade hospitalar, não foi informado.

Durante o interrogatório, o condutor da motocicleta teria afirmado que o ataque estaria relacionado a uma disputa entre facções. Segundo seu relato, ele seria integrante de um grupo e a vítima seria da facção rival. O suspeito ainda teria dito que o objetivo também era assassinar uma mulher conhecida como "Dudu", apontada como responsável por um ponto de venda de drogas na região.

A arma utilizada na tentativa de homicídio não foi encontrada. O suspeito foi apresentado na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil segue investigando o crime e trabalha para identificar e prender o segundo envolvido.