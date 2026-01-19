Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Tentativa de homicídio termina com um suspeito preso em Marabá

O caso foi registrado na noite de domingo (18)

O Liberal

Uma perseguição policial, após a tentativa de homicídio de um homem, terminou em troca de tiros na noite de domingo (18), na Praça do Maçom, localizada na avenida VP-8, no núcleo Nova Marabá, no município de mesmo nome. A ação envolveu uma dupla que fugia em uma motocicleta e foi perseguida por viaturas da Polícia Militar. Um dos suspeitos foi preso e o outro fugiu para uma área de mata.

De acordo com o portal Correio de Carajás, a situação teve início na Folha 34, quando uma guarnição em patrulhamento presenciou os dois homens em uma moto atirando contra a vítima em frente a uma residência. Os militares revidaram para defender a vítima da tentativa de homicídio. Durante o confronto inicial, dois homens conseguiram escapar em uma motocicleta Honda CG 160 preta, seguindo em direção à Praça do Maçom.

A perseguição seguiu até as proximidades de um posto de combustíveis, área bastante movimentada no momento. Ao alcançar o motociclista, a guarnição procedeu com a abordagem. O condutor permaneceu rendido, porém o passageiro fingiu obedecer e correu para uma área de mata atrás do posto. Segundo o boletim, o suspeito armado efetuou um disparo contra os policiais, que revidaram. Apesar do confronto, o homem conseguiu escapar. O piloto da motocicleta foi preso e identificado.

Rivalidade

A vítima dos disparos registrados na Folha 34 foi socorrida pelo SAMU e levada ao Hospital Municipal de Marabá. Ele foi alvejado por ao menos três perfurações. O estado de saúde dele, após dar entrada na unidade hospitalar, não foi informado.

Durante o interrogatório, o condutor da motocicleta teria afirmado que o ataque estaria relacionado a uma disputa entre facções. Segundo seu relato, ele seria integrante de um grupo e a vítima seria da facção rival. O suspeito ainda teria dito que o objetivo também era assassinar uma mulher conhecida como "Dudu", apontada como responsável por um ponto de venda de drogas na região.

A arma utilizada na tentativa de homicídio não foi encontrada. O suspeito foi apresentado na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil segue investigando o crime e trabalha para identificar e prender o segundo envolvido. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tentativa de homicídio
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PRESO

Suspeito de agredir a companheira com um pedaço de madeira é preso em Santa Izabel do Pará

O caso foi registrado na noite de domingo (18)

19.01.26 12h56

INVESTIGAÇÃO

Tentativa de homicídio termina com um suspeito preso em Marabá

O caso foi registrado na noite de domingo (18)

19.01.26 12h32

BUSCAS

Homem desaparece ao entrar no rio Xingu, na orla de Altamira

O caso foi registrado na tarde de domingo (18)

19.01.26 11h38

HOMICÍDIO

Jovem é morto esfaqueado em Cametá após discussão; suspeita é presa

O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (19)

19.01.26 10h44

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Bandidos fazem família refém dentro de casa, torturam pai e roubam R$ 100 mil em Belém

Quadrilha invadiu casa de família no conjunto Pedro Teixeira durante a madrugada do último sábado (17)

18.01.26 22h53

ACIDENTE

Dois jovens em motocicleta morrem ao cair de ponte em Santarém

O acidente ocorreu na tarde de domingo (18), na PA-370

19.01.26 9h19

VIOLÊNCIA

Paraense é morto a facadas dentro de frigorífico em Santa Catarina

Crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (16), em Itajaí; vítima foi atacada por um colega de trabalho e morreu ainda no local

17.01.26 11h23

HOMICÍDIO

Jovem é morto esfaqueado em Cametá após discussão; suspeita é presa

O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (19)

19.01.26 10h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda