​Tentativa de homicídio deixa dois homens hospitalizados em Abel Figueiredo

Uma tentativa de homicídio resultou em dois homens hospitalizados no município de Abel Figueiredo, localizado no sudeste paraense. O caso ocorreu na segunda-feira (27), na rua Ramal Garrafão, no bairro Bela Vista.

Segundo informações fornecidas pela Polícia Civil, Charles da Conceição Silva, acompanhado por outro indivíduo, foi até o local de trabalho do mecânico José Orlando Conceição Silva com a intenção de matá-lo. Charles teria dispa​rado duas vezes, atingindo José Orlando no abdômen e no braço. No entanto, José Orlando conseguiu desarmar o agressor e revidou, atingindo Charles no braço e nas costas.​

A Polícia Civil, através da Polícia Militar, foi informada sobre a tentativa de homicídio por volta das 10h45. Após a confusão, ambos os homens foram levados para o Hospital Municipal de Abel Figueiredo. Devido à gravidade dos ferimentos, foram posteriormente transferidos para o Hospital Municipal de Marabá, onde passaram por cirurgias.

A investigação do caso está em andamento para apurar as circunstâncias e motivações por trás do ocorrido. Informações que ajudem a Polícia Civil no desfecho do crime podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.