Mulher é morta a tiros ao trafegar em garupa de motocicleta, em São João do Araguaia

Uma jovem identificada como Patrícia Herman do Nascimento, de idade ainda não revelada, foi morta a tiros enquanto trafegava na garupa de uma motocicleta na noite desta quinta-feira (23/05), no município de São João do Araguaia, sudeste do Pará.

Conforme as informações iniciais repassadas por testemunhas à polícia, o crime ocorreu por volta de 19h30, na BR-230, próximo à Vila Ponta de Pedras. O condutor da moto também teria sido alvejado, mas foi socorrido.

Testemunhas relataram ainda que Patrícia teria sido atingida por diversos disparos. A moto onde a vítima trafegava estava em movimento quando o crime ocorreu, mas não há mais informações sobre os executores.​

A mulher caiu do veículo já sem vida. Pessoas que passaram pelo local relataram que Patrícia já teria sido presa anteriormente, mas não há informações oficiais sobre os motivos que teriam levado a essa detenção.

A Polícia Militar esteve no local do crime e acionou a Polícia Científica de Marabá para realizar a perícia no local do crime e também fazer a remoção do corpo da jovem.

Procurada pela reportagem para dar mais detalhes sobre o caso, a Polícia Civil informou que “equipes da delegacia de São João do Araguaia trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio e na tentativa de homicídio. A vítima do homicídio foi identificada como Patrícia Herman do Nascimento. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações”.