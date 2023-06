Tentativa de assalto a posto de combustíveis termina com frentista baleado e suspeito preso em Belém

​Uma tentativa de assalto a um posto de combustíveis localizado na avenida Pedro Álvares Cabral, bairro da Sacramenta, em Belém, terminou com um frentista baleado e um suspeito preso, na tarde desta terça-feira (13). De acordo com informações de policiais militares que atenderam a ocorrência, houve perseguição na busca pelo criminoso, localizado no bairro do Marambaia, na capital paraense. Ele foi conduzido à delegacia de Polícia Civil e, posteriormente, colocado à disposição do Poder Judiciário.

VEJA MAIS

Conforme a polícia, o suspeito, que não teve identidade divulgada, chegou ao posto de combustíveis sozinho em uma motocicleta. Ele anunciou o assalto, mas não teve êxito. Na fuga, o criminoso atirou contra os funcionários do local e acabou atingindo um frentista. O trabalhador foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Mário Pinotti, o PSM da 14, no bairro do Umarizal. O estado de sa​​úde dele é desconhecido.

O suspeito ainda roubou o carro de uma cliente e deixou o estabelecimento em alta velocidade. Equipes da Polícia Militar foram informadas sobre a situação e deram início às buscas pelo criminoso. O automóvel em que ele estava chegou a ser interceptado. Ainda assim, o homem continuou empreendendo fuga e foi perseguido.

Ele foi localizado no bairro da Marambaia, na esquina das avenidas Dalva e Pedro Álvares Cabral. Segundo a polícia, o suspeito abandonou o carro em que estava e tentou continuar fugindo a pé, momento em que foi alcançado e preso pelos policiais militares.