Tenoné é palco de assassinato; peritos criminais fazem o levantamento do local

Mais um homicídio foi registrado, em Belém, neste sábado (22). Desta vez, o crime ocorreu no bairro do Tenoné. Ainda não há detalhes sobre o assassinato, ocorrido no Conjunto Porto Laranjeira, Quadra 4, quarta rua, cujo acesso é pela rua Alacid Nunes.

Policiais civis e militares já estão na cena do crime. Eles apuram as primeiras informações sobre a morte da vítima, sobre a qual, por enquanto, também não há detalhes. Peritos criminais farão o levantamento de local. E, após a realização desse trabalho, o corpo da vítima será removido para o Instituto Médico Legal.

Acompanhe para mais informações.