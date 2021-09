Tenente da Aeronáutica baleado durante assalto em Belém morre no hospital

Cláudio Alexandre Cândido, 2º tenente da Aeronáutica que foi baleado na tarde desta terça-feira (14), no bairro da Campina, em Belém, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. Segundo informações da polícia, a vítima teria tentado reagir a um assalto, mas foi alvejada pelos criminosos, que fugiram do local.

O crime aconteceu na esquina da travessa Campos Sales com a avenida Boulevard Castilho França. Segundo informações da Polícia Militar, Cláudio teria reagido a um assalto, praticado por dois suspeitos em uma motocicleta, que fugiram em seguida, tomando rumo desconhecido.

O tenente Édipo, do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM), responsável pela segurança da área, informou que a vítima estava à paisana e foi atingida no momento em que tentava sacar a sua arma para se defender dos criminosos, que já haviam roubado o cordão de uma outra pessoa na mesma travessa.

Em imagens que começaram a circular nas redes sociais, após o baleamento, Cláudio aparece agonizando, rodeado de curiosos. A assessoria de comunicação da Polícia Civil confirmou que o 2º tenente da Aeronáutica foi baleado com pelo menos três disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido e levado para o HMUE, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu.