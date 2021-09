Homem é baleado no bairro da Campina e agoniza à espera de atendimento

No final da tarde desta terça-feira, 14, um homem foi baleado, na esquina da travessa Campos Sales com a avenida Boulevard Castilho França, no bairro da Campina, em Belém.

Segundo informações preliminares, o homem é um tenente da Aeronáutica. Ele teria reagido a um assalto, praticado por dois suspeitos em uma motocicleta.

Em breve, mais informações!