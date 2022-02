Telhado e forro de imóvel desabam parcialmente na Terra Firme, em Belém

A Comissão de Defesa Civil de Belém e o Corpo de Bombeiros Militar do Pará atuaram durante o desabamento parcial do telhado e forro de uma residência localizada no bairro Terra Firme, na tarde deste domingo (27). Três pessoas moravam na casa. Mas ninguém se feriu. A família foi orientada a deixar o imóvel até que sua cobertura seja refeita.

A equipe operacional da Comissão de Defesa Civil de Belém também acompanhou o trabalho do Corpo de Bombeiros e realizou a vistoria técnica no imóvel onde funcionava um restaurante, no bairro do Curió-Utinga, destruído por um incêndio no sábado (26) Três pessoas estavam no local quando o fogo começou, por volta das 9 horas. Ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe a causa do incêndio.