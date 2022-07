Técnica de enfermagem é encontrada morta a facadas dentro de casa, no Moju

A técnica de enfermagem Ana Zilda Trindade Alencar, de 35 anos, foi encontrada morta a facadas e com sinais de espancamento, na tarde desta segunda-feira (18), dentro de casa, na avenida Perimetral, no bairro Almir Gabriel, no município de Moju, nordeste paraense. A informação foi divulgada por meio do Portal Moju News.

A vítima era servidora da Secretaria de Saúde de Moju e trabalhava há pouco mais de dois meses na Unidade Mista de Saúde de Moju.

Segundo a Polícia, era por volta de 16h30 quando houve acionamento do caso. Imediatamente, policiais civis militares se deslocaram até o local e a Polícia Científica do Pará foi acionada para a perícia e remoção do Corpo para o Instituto Médico Legal.

Ainda não há informações sobre a autoria do crime. As investigações estão aos cuidados da Polícia Civil de Moju, que acredita que o crime tenha ocorrido durante a madrugada ou logo no início da manhã.

Notas de pesar

A Prefeita Nilma Lima lamentou o ocorrido por meio de uma nota de pesar divulgada nas redes sociais. "Diante desta perda irreparável, nos solidarizamos com toda sua família e amigos rogando a Deus conforto espiritual".

A Câmara Municipal de Moju também divulgou nota de pesar, na pessoa da Presidente da Câmara, Eliomar Cruz. A nota se solidarizou com a família, lamentou a perda e pediu que haja justiça.

Já a Secretaria de Saúde do município de Moju divulgou nota nas redes sociais e lamentou em nome de toda a equipe da saúde pelo triste ocorrido.

Qualquer informação sobre o suspeito do crime pode ser repassado para o disk 181. O anonimato é garantido.