Taxista tem mal súbito, bate em caminhão e morre na BR-316

Um taxista morreu, no final da manhã desta quinta-feira (10), após ter um mal súbito e colidir com um caminhão no quilômetro 9 da rodovia BR-316, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Conhecido apenas pelo prenome de Júnior, a vítima seguia pela via, no sentido Belém-Marituba, quando passou mal ao volante. De acordo com testemunhas, o condutor teria apenas conseguido jogar o carro para a lateral da pista, onde o carro parou. O acidente ocorreu por volta das 11h, a poucos metros da barreira da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) teriam feito as primeiras manobras de reanimação, mas sem sucesso. Logo em seguida, socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) deram prosseguimento à tentativa de salvar o taxista, mas ele não resistiu e morreu pouco depois de meio-dia. A hipótese, segundo um agente que preferiu não se identificar por não poder dar entrevistas, é de que o homem tenha sofrido uma parada cardiorrespiratória.