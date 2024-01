Suspeitos de venderem drogas em festa de aparelhagem são presos, no Marajó

Quatro homens foram presos na madrugada desta quinta-feira (11) após serem flagrados comercializando entorpecentes em uma festa de aparelhagem, em Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó. Segundo as informações policiais, o grupo foi flagrado pelos agentes enquanto vendiam substâncias semelhantes a cocaína e oxi.

A autuação dos suspeitos ocorreu durante a madrugada. Para chegar até o quarteto, os policiais teriam detido um homem que seria dependente químico e que revelou que os fornecedores seriam três indivíduos identificados como Afuá, Lan e Deli Deli. Continuando as investigações, os policiais teriam descoberto que os suspeitos tinham planos de vender as drogas em uma casa de shows, durante uma festa de aparelhagem que iria ocorrer na cidade.

Os investigadores foram até o local descaracterizados e aguardaram a chegada dos suspeitos. Assim que os homens surgiram no local, foi feito o acionamento para outras equipes da Polícia Civil, militar e Bombeiros, que iriam fazer uma vistoria na festa. O primeiro abordado foi um homem identificado como Rosivan, que não tinha sido denunciado, mas estava em posse de 16 papelotes de cocaína embalada para a venda. Depois foram autuados Afuá, Lan e Deli Deli, que estavam com 22 papelotes de cocaína e 43 de oxi.

Após serem detidos em flagrante, os quatro suspeitos foram encaminhados para a delegacia. Ao todo, a polícia apreendeu 38 papelotes de cocaína e 43 de oxi.