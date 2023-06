Suspeitos de roubo de gado no Marajó fogem após troca de tiros com a PM

Suspeitos de roubo de gado na Vila do Genipapo, em Santa Cruz do Arari, no Arquipélago do Marajó, conseguiram fugir pela floresta, após troca de tiros com a Polícia Militar na última quarta-feira (31). Na ação, foi desmontado um matadouro de gado clandestino e uma arma de fogo foi apreendida no local.

A ação fez parte da Operação Impacto nos Rios, deflagrada pelo 11º Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, com objetivo de combater crimes de abigeato (furto de animais e caça). Os agentes do 75º Pelotão Destacado de Polícia Militar (75º PDPM) chegaram ao local após denúncia apontando para o abatedouro clandestino.

VEJA MAIS

Ao chegarem no local, três homens foram avistados, segundo a polícia. Dois deles estavam armados e dispararam na direção da guarnição, que não foi atingida. Os militares revidaram e chegaram a disparar contra os bandidos, que conseguiram fugir se embrenhando na floresta, deixando para trás uma espingarda com a munição deflagrada.

No local, de acordo com a PM, havia carcaças de búfalos abatidos recentemente e outras com mais tempo, além da marca de chifres em árvores nas quais os animais eram amarrados antes da morte.

O coronel Josimar Leão, comandante do CPR XI, explicou que a Operação Impacto nos Rios continua na região para combater os crimes ambientais, roubo de gado, caça de animais silvestres, desmatamento e tráfico de drogas. Para isso, são realizadas abordagens e revistas em embarcações que navegam na região.