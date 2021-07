Suspeitos de participação em chacina no bairro do Reduto são presos

A Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Homicídios (DH), deflagrou na manhã desta terça-feira (06), a “Operação Piedade”, que investiga a morte de três pessoas no bairro do Reduto, em Belém. O crime aconteceu em dezembro de 2019. Três pessoas foram presas por envolvimento direto com os crimes. Armas, celulares e documentos também foram apreendidos.

Esta matéria está em atualização.