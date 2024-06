Suspeitos de furto em festa de aniversário são presos no Marajó

Dois homens foram presos pela Polícia Militar suspeitos de envolvimento em um suposto furto de celular, em uma festa de aniversário, na cidade de Breves, no Marajó. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (20/06), quando a Polícia Militar foi acionada para intervir na situação. Conforme as informações iniciais, os homens foram encaminhados para a delegacia, um como suspeito do furto e outro por tentar impedir que os agentes realizassem a prisão.

VEJA MAIS

Conforme os relatos, os policiais militares foram acionados após o caso de furto e se dirigiram ao endereço onde o aniversário ocorria. A vítima contou que participava do evento quando percebeu que o aparelho celular havia sumido. Os policiais realizaram a verificação dos suspeitos no local e fizeram a abordagem. O aparelho celular foi encontrado com um homem que estava no local.

Segundo a polícia, no momento da ação, um homem que estava no local tentou interferir na abordagem e disse aos agentes que o celular encontrado com o suspeito pertencia a ele. Porém, a vítima reconheceu o aparelho e confirmou que a versão relatada pelos dois homens era falsa. Diante da situação, os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram levados para a delegacia de Polícia Civil para os procedimentos pertinentes.